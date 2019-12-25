Экс-главком ВСУ рассказал о проблеме для армии.

Успешные удары российской армии по логистике Вооруженных сил Украины мешают командованию при киевском режиме подготовить новое наступление на фронте. С таким утверждением выступил украниский посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в рамках своего выступления перед учащимися Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего. Соответствующая видеозапись размещена на YouTube-канале образовательного учреждения.

Удары по логистике, они делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок для того, чтобы мы могли взять и начать наступление. Валерий Залужный, посол Украины в Британии

По словам эксперта, невозможность наступления армии киевского режима ставит под сомнения слова киевских властей о том, что они якобы отвоевали некоторые территории.

Активизация Залужного показывает, что выборы на Украине очень близко.

Фото и видео: YouTube / КШДУ Media