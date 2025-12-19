Иан Прауд объяснил, что политики в ЕС "не видят леса за деревьями".

Западным странам стоит приложить усилия к завершению конфликта на Украине вместо оказания поддержки коррумпированному режиму Владимира Зеленского. Такое мнение огласил бывший дипломат из Великобритании Иан Прауд в социальных сетях. Таким образом иностранный эксперт отреагировал на решение национального правительства Норвегии выделить киевскому режиму около 400 миллионов долларов на поддержание работы местного энергетического сектора и украинского государства. Эксперт уточнил, что он просто был поражен возможностям европейских политических элит "не видеть леса за деревьями" в украинском кризисе.

Конфликт на Украине должен закончиться, новое правительство должно быть избрано и коррумпированные члены режима Зеленского привлечены к суду. Иан Прауд, западный эксперт

Напомним, что государственный бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордными дефицитными показателями. По словам депутата Верховной Рады, в настоящее время властей нет денежных средств даже для предоставления заработной платы военнослужащим и на вооружение уже за февраль. Однако чиновники с Банковой улицы рассчитывают "латать дыры" в бюджете за счет помощи со стороны международнвх союзников.

Санду выразила желание объединить Молдавию с Румынией.

