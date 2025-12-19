  1. Главная
На Западе резко ответили на новый план Норвегии в отношении Украины
Сегодня, 14:42
Иан Прауд объяснил, что политики в ЕС "не видят леса за деревьями".

Западным странам стоит приложить усилия к завершению конфликта на Украине вместо оказания поддержки коррумпированному режиму Владимира Зеленского. Такое мнение огласил бывший дипломат из Великобритании Иан Прауд в социальных сетях.  Таким образом иностранный эксперт отреагировал на решение национального правительства Норвегии выделить киевскому режиму около 400 миллионов долларов на поддержание работы местного энергетического сектора и украинского государства. Эксперт уточнил, что он просто был поражен возможностям европейских политических элит  "не видеть леса за деревьями" в украинском кризисе.

Конфликт на Украине должен закончиться, новое правительство должно быть избрано и коррумпированные члены режима Зеленского привлечены к суду.

Иан Прауд, западный эксперт

Напомним, что государственный бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордными дефицитными показателями. По словам депутата Верховной Рады, в настоящее время  властей нет денежных средств даже для предоставления заработной платы военнослужащим и на вооружение уже за февраль. Однако чиновники с Банковой улицы рассчитывают "латать дыры" в бюджете за счет помощи со стороны международнвх союзников.

