Спасатели извлекли женщину из люка и передали прибывшим врачам.

В Москве женщина упала в люк и сломала ногу. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в одном из помещений Новодевичьего монастыря. Спасатели извлекли женщину из люка и передали прибывшим врачам. Ей диагностировали перелом ноги и отправили в Первую Градскую больницу. По словам очевидца, женщина шла в туалет и не заметила открытый люк.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме предложили ввести федеральные выплаты к юбилеям брака.

Видео: 360.ru