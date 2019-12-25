В Госдуме предложили ввести федеральные выплаты к юбилеям брака

По словам депутата, такая инициатива сможет поддержать и укрепить институт семьи.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил ввести федеральные выплаты к юбилеям брака. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, такая инициатива сможет поддержать и укрепить институт семьи. Он подчеркнул, что уже предлагал подобное на рассмотрение, но в Госдуме не хватило голосов для принятия законопроекта. Нилов добавил, что такие выплаты нужно сопровождать соответствующими мероприятиями с целью создать атмосферу праздника.

Фото: pxhere.com