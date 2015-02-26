Сайт Мариинского театра перестал работать из-за ажиотажа вокруг "Щелкунчика"

Продажа билетов вывела из строя сайт Мариинского театра.

На сайте Мариинского театра вечером 11 ноября произошёл сбой — ресурс стал недоступен для пользователей.

По предварительным данным, причиной неполадок стал массовый наплыв посетителей, пытавшихся приобрести билеты на новогодние показы балета "Щелкунчик".

На сайте ведутся технические работы, говорится в сообщении, которое появляется после долгой загрузки страницы.

Проблемы с доступом начались сразу после открытия продаж. Пользователи отмечают, что сайт зависает при переходе в раздел афиши или оплаты билетов. Специалисты уже занимаются устранением неполадок и обещают восстановить работу сайта в ближайшее время.

Фото: Piter.TV