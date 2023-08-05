За 242-й сезон Мариинский театр посетили порядка 2 млн зрителей

Культурное учреждение представило 448 балетных и 606 оперных спектаклей, а также 355 концертов.

Около 2 млн зрителей посетили Мариинский театр за 242-й сезон, который завершится 5 августа "Лоэнгрином" Рихарда Вагнера. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Культурное учреждение представило 448 балетных и 606 оперных спектаклей, а также 355 концертов. Кроме того, коллектив в прошедшем сезоне активно гастролировал. Артисты выступили в семи городах Китая, Турции, Омане, Бахрейне, Армении и Белоруссии.

Артистам желаю выдохнуть, зарядиться энергией и вдохновением. Делать перерыв полезно каждому, но для людей искусства это, кажется, особенно важно. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

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Фото: пресс-служба Мариинского театра