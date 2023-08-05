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За 242-й сезон Мариинский театр посетили порядка 2 млн зрителей
Сегодня, 11:56
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За 242-й сезон Мариинский театр посетили порядка 2 млн зрителей

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Культурное учреждение представило 448 балетных и 606 оперных спектаклей, а также 355 концертов.

Около 2 млн зрителей посетили Мариинский театр за 242-й сезон, который завершится 5 августа "Лоэнгрином" Рихарда Вагнера. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Культурное учреждение представило 448 балетных и 606 оперных спектаклей, а также 355 концертов. Кроме того, коллектив в прошедшем сезоне активно гастролировал. Артисты выступили в семи городах Китая, Турции, Омане, Бахрейне, Армении и Белоруссии. 

Артистам желаю выдохнуть, зарядиться энергией и вдохновением. Делать перерыв полезно каждому, но для людей искусства это, кажется, особенно важно. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Ранее на Piter.TV: Семен Спивак рассказал, почему сложно быть режиссером. 

Фото: пресс-служба Мариинского театра 

Теги: искусство, мариинский театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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