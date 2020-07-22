Семен Спивак рассказал, почему сложно быть режиссером

Кроме того, Семен Яковлевич пояснил, как на него повлиял Петербург.

"Петербургский дневник" пообщался с режиссером, художественным руководителем Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке и народным артистом Семеном Спиваком.

Для Семена Яковлевича его театр – все, учреждение находится в саду, и это плюс. По словам режиссера, там можно восстановиться, поскольку режиссура – "тяжелая ноша". Также он рассказал об ангеле на логотипе.

Ангела создал замечательный скульптор Роман Шустров. Долго думали, куда поставить скульптуру, и ее создатель решил, что у нас. Потом кто-то пустил легенду, что если потереть ангельский нос, то все будет прекрасно. Ангел так-то бронзовый, но нос стал уже почти зеркальным. Семен Спивак, режиссер

Как-то Семен Спивак сказал, что в молодости никто не хочет становиться режиссером. Он пояснил, с чем это связано.

Вот представьте: открывается дверь, за которой сидят 30 человек, и все ждут от вас чего-то такого глубокого, потрясающего, интересного. И психологически, естественно, трудно переступить через страх, зажим. У меня был смешной случай, когда я работал в "Балтийском доме", который на тот момент назывался Театром имени Ленинского комсомола. Говорю одному артисту: "Вы это внутри должны чувствовать". И он мне отвечает: "Семен Яковлевич, перестаньте говорить намеками, что значит внутри?" А в театральной академии как раз этому и учат. Поэтому перед каждым спектаклем мы репетируем самые сложные моменты. <…> У нас в театре сейчас около 50 артистов, мы играем на двух площадках, и к каждому нужно найти ключик. А если у артиста что-то случилось в жизни, то вчерашний ключик уже не подходит – надо вытачивать новый. А люди бывают совершенно разные, хотя полтеатра – мои ученики, но иногда такое делают, что я просто не знаю, как реагировать! И вот именно этим и сложна работа режиссера. Семен Спивак, режиссер

Кроме того, Семен Яковлевич рассказал, как на него повлиял Петербург.

Я работал и в Москве, и здесь. Две недели в Москве, в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, и две недели здесь. И поэтому мне есть с чем сравнивать. Москва – она как пружина, беличье колесо. А Петербург мне нравится своей степенностью, глубиной. В Петербурге можно быть одному, думать, гулять, уйти куда-то в район Новой Голландии. В нем абсолютно другой дух. Я после спектакля хожу 6 километров. Иду через Сенную площадь, по Садовой, выхожу к Можайской, Бронницкой, Подольской... Вот как раз на Подольской я живу. Мне кажется, самое главное в Петербурге – это дух. Семен Спивак, режиссер

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Фуфаев)