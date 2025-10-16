Кремль отреагировал на слова Рютте о российских летчиках и моряках

Дмитрий Песков оценил оскорбления руководства НАТО, говорящем об отсутствии профессионализма у российских военнослужащих в небе и на воде.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ничего не знает о российских летчиках и моряках, потому что, если бы знал, то не оскорблял бы их. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 16 октября сделал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы таким образом прокомментировал слова иностранного чиновника из Североатлантического военного альянса о том, что российские пилоты истребителей якобы неумело управляют бортами, а капитаны кораблей якобы не умеют опускать якорь.

Оскорбления Рютте в адрес российских летчиков и моряков говорят о том, что он ничего не знает о наших летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Инцидент произошел во время пресс-конференции, организованной по результатам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 16 октября. Именно тогда генсек НАТО оскорбительно "пошутил" в адрес российских военных летчиков и моряков. Марк Рютте пытался намекнуть на обвинения, выдвинутые руководством прибалтийских стран в отношении российских самолетов в якобы нарушения воздушного пространства блока, и кораблей - в разрыве якорями коммуникационных кабелей на дне Балтийского моря.

Фото и видео: Telegram / ТАСС