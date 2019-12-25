Юрий Власенко раскрыл, как страна будет бороться с нехваткой энергоресурсов.

Украина в отопительный сезон будет ориентироваться на американский и польский уголь. Такое заявление в эфире местного телеканала "Эспрессо" сделал заместитель главы министерства по энергетике Юрий Власенко. Он рассказал об основных экспортных поставках энергоресурсов. В общей сложности стране должны поставить порядка 2 млн тонн угля.

На сегодняшний день большой объем угля законтрактован в США и Польше. Также некоторые небольшие партии поступают из Казахстана, но мы в целом ориентируемся на США и Польшу. Юрий Власенко, замглавы Минэнерго

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил журналистам о том, что ситуация вокруг подготовки к отопительному сезону складывается непростая. При этом она находится под контролем кабинета министров. В частности, наблюдается дефицит угля. В этой проблемой правительство намерено бороться увеличением объемов поставок топлива, а также за счет роста собственной добычи угля.

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Фото и видео: YouTube / Эспрессо