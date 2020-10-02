РБК: сенатор Джабаров заявил о зависимости ЕС от газа России после слов дипломата Бартушка

Поведение и слова Вацлава Бартушка в России считают недружелюбными.

РБК: российский сенатор Владимир Джабаров заявил о зависимости ЕС от газа РФ после слов дипломата Вацлава Бартушка (специального уполномоченного Праги по вопросам энергетической безопасности). По мнению спикера, невозможно сейчас полностью перейти на зеленые источники электроэнергии.

Не понятно, на какую зеленую энергетику он рассчитывает. Зеленая энергетика — это вопрос будущего и весьма туманного. Владимир Джабаров, сенатор РФ

По мнению парламентария, сейчас в мире углеводородная смесь крайне востребована во многих перерабатывающих областях нефтехимической промышленности. При этом ошибка чешского представителя состоит в том, что он пытается говорить от лица всей Европы, а не только от своей страны. Джабаров сомневается в том, что все участники Евросоюза солидарны с угрозами Бартушка.

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