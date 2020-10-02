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Романенко: Венгрия преподала урок Украине, отказавшись от транзита газа
Сегодня, 7:49
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Романенко: Венгрия преподала урок Украине, отказавшись от транзита газа

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Украинский политолог заявил, что Будапешт ориентируется на национальные интересы.

Политолог Юрий Романенко заявил о том, что Венгрия преподала прагматичный урок Украине, отказавшись от транзита газа. Такое мнение специалист огласил в собственной статье для местного портала "Гордон". Он прокомментировал факт заключения долгосрочного контракта по газу между Будапештом и российским "Газпромом". В качестве транзитных пунктов заказчик выбрал Австрию и Сербию.

Венгрии это выгодно, и она имеет право выбирать транзит, отталкиваясь от своих национальных интересов.

Юрий Романенко, аналитик Украины

Эксперт высмеял официальные заявления киевских властей о том, что Венгрия обязана получать голубое топливо именно через украинские газотранспортные системы.

В Молдавии рассказали, сколько будут платить за российский газ в октябре.

Фото: Pixabay.com

Теги: венгрия, газ, главред, политолог, транзит газа, юрий романенко
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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