Андрей Спыну раскрыл намерения Кишинева по закупкам газа у "Газпрома".

В Молдавии рассказали, сколько будут платить за российский газ в октябре. Об этом на брифинге с журналистами сообщил министр по вопросам инфраструктуры Андрей Спыну. Кишинев будет получать голубое топливо по рыночной цене в 790 долларов за каждую тысячу кубометров. Ранее страна закупала ресурс по 200 долларов. Чиновники рассчитывают подписать с "Газпромом" более выгодный долгосрочный контракт.

Пока не будут завершены переговоры и пока не будет заключен долгосрочный контракт тариф для населения не изменится. Мы ведем переговоры о заключении контракта по более выгодным условиям. Андрей Спыну, министр по инфраструктуре Молдавии

Напомним, что действие льготного газового соглашения с "Газпромом" для Молдавии истек 30 сентября. Однако стороны продлили соглашение еще на месяц, чтобы поставки газа в республику не прерывались. На следующей неделе Спыну будет участвовать в Международном газовом форуме, который пройдет в Петербурге. Там подготовлены переговоры с "Газпромом". Новый контракт может быть продлен к концу октября или подписан новый документ.

"Газпром" начал поставки газа в Венгрию в обход Украины.

Фото и видео: Facebook / Andrei Spînu