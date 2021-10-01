В Молдавии рассказали, сколько будут платить за российский газ в октябре. Об этом на брифинге с журналистами сообщил министр по вопросам инфраструктуры Андрей Спыну. Кишинев будет получать голубое топливо по рыночной цене в 790 долларов за каждую тысячу кубометров. Ранее страна закупала ресурс по 200 долларов. Чиновники рассчитывают подписать с "Газпромом" более выгодный долгосрочный контракт.
Пока не будут завершены переговоры и пока не будет заключен долгосрочный контракт тариф для населения не изменится. Мы ведем переговоры о заключении контракта по более выгодным условиям.
Андрей Спыну, министр по инфраструктуре Молдавии
Напомним, что действие льготного газового соглашения с "Газпромом" для Молдавии истек 30 сентября. Однако стороны продлили соглашение еще на месяц, чтобы поставки газа в республику не прерывались. На следующей неделе Спыну будет участвовать в Международном газовом форуме, который пройдет в Петербурге. Там подготовлены переговоры с "Газпромом". Новый контракт может быть продлен к концу октября или подписан новый документ.
"Газпром" начал поставки газа в Венгрию в обход Украины.
Фото и видео: Facebook / Andrei Spînu
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