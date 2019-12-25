"Газпром" начал поставки газа в Венгрию в обход Украины

Контракты с заказчиком подписаны на 15 лет.

Российская компания "Газпром" начала поставки газа в Венгрию в обход Украины. С 1 октября голубое топливо поставляется заказчику в соответствии с заключенным долгосрочным контрактом. Документ был подписан сторонами 27 сентября. Известно, что ресурсы будут проходить по трубопроводу "Балканский поток", который является продолжением "Турецкого потока", а также через трубопроводы юго-восточной Европы.

Ранее отечественный холдинг сообщил о том, что в общей сложности с Будапештом российским бизнес заключил два контракта. Сумма поставляемого газа оценивается в 4,5 млрд кубометров ежегодно. Каждый контракт действует на протяжении 15 лет.

Напомним, что в прошлом году "Газпром" поставил в Венгрию 8,6 млрд кубометров газа аза. Этот показатель по величине стал вторым за последние 12 лет.

Парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с "Газпромом".

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