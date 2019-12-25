Парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с "Газпромом"

Срок контракта с российской компанией истекает 30 сентября.

В парламенте Молдавии большинство депутатов отказалось обсуждать продление контракта на поставки российского газа. Об этом информирует "Sputnik Молдавия".

В ходе пленарного заседания представитель блока "Коммунисты и социалисты" предложил заслушать доклад главы министерства инфраструктуры Андрея Спыну о продлении контракта с российской транснациональной энергетической компанией "Газпром". Эту инициативу поддержало меньше депутатов, чем необходимо для рассмотрения вопроса.

Срок контракта с "Газпромом" истекает 30 сентября. Автор доклада утверждает, что от продления контракта зависит снабжение Молдавии голубым топливом.

Напомним, летом 2020 года компания "Молдовагаз" начала переговоры с "Газпромом" о заключении контракта на три года. Договоренности пока что не достигнуты.

Ранее президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод войск РФ из Приднестровья.

Фото: Instagram/parlamentul_rm