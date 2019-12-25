Парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с "Газпромом"

В парламенте Молдавии большинство депутатов отказалось обсуждать продление контракта на поставки российского газа. Об этом информирует "Sputnik Молдавия".
В ходе пленарного заседания представитель блока "Коммунисты и социалисты" предложил заслушать доклад главы министерства инфраструктуры Андрея Спыну о продлении контракта с российской транснациональной энергетической компанией "Газпром". Эту инициативу поддержало меньше депутатов, чем необходимо для рассмотрения вопроса.
Срок контракта с "Газпромом" истекает 30 сентября. Автор доклада утверждает, что от продления контракта зависит снабжение Молдавии голубым топливом.
Напомним, летом 2020 года компания "Молдовагаз" начала переговоры с "Газпромом" о заключении контракта на три года. Договоренности пока что не достигнуты.
Ранее президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод войск РФ из Приднестровья.
Фото: Instagram/parlamentul_rm
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