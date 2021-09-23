Президент Молдавии выступила за вывод войск РФ из Приднестровья

Майя Санду считает, что Россия обязана также уничтожить боеприпасы со складов, расположенных в селе Колбасня.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Российская Федерация обязана вывести свои войска с территории Приднестровья. Об этом она сказала в ходе своего выступления в рамках Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций.

По словам главы государства, Россия также должна уничтожить боеприпасы со складов, расположенных в селе Колбасня.

В духе конституционального нейтралитета я хотела бы повторить, что наша позиция по полному и безусловному выводу российских военных сил остается неизменной. Майя Санду, президент Молдавии

Она отметила, что Кишинев в данном вопросе рассчитывает на поддержку международного сообщества. По словам Санду, власти страны настроены исключительно на мирное урегулирования конфликта в Преднестровье.

По мнению Санду, неразрешенный конфликт в данном регионе является основной причиной его нестабильности. Она готова обсуждать проблему безопасности с международными организациями и руководством республики. В настоящее время в Приднестровье находятся российские военные. Они занимаются миротворческой деятельностью и охраняют склады с боеприпасами.

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Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций