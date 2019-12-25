Зеленский призвал ООН отреагировать на выборы в Госдуму

Глава Украины уверен, что жителей Донбасса и Крыма вовлекли в голосование не на добровольной основе.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Организацию объединенных наций отреагировать на выборы в Государственную Думу России, которые прошли с 17 до 19 сентября. Об этом он сказал в ходе своего выступления в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

В частности, украинский лидер призвал обратить внимание на участие в данном процессе жителей Крыма и Донбасса. По словам Зеленского, население этих регионов вовлекли в голосование не на добровольной основе.

Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно? Но я верю, что не поздно и ООН должна поддержать тех, кто хочет изменить мир к лучшему. Владимир Зеленский, президент Украины

Кроме того, глава государства призвал Организацию объединенных наций обратить внимание на "выдачи сотням тысяч украинцев <...> паспортов другого государства".

Напомним, Верховная рада Украины признала выборы в Государственную Думу России "незаконными" из-за их проведения на территории Крыма. Кроме того, сформированный по результатам голосования состав ГД депутаты также признали нелегитимным. Рада призвала парламенты других государств, а также международные организации дать оценку российским выборам.

Ранее Зеленский посетовал на отсутствие представителя ООН на "Крымской платформе".

Фото: сайт президента Украины