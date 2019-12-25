Зеленский посетовал на отсутствие представителя ООН на "Крымской платформе"

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Организация объединенных наций проигнорировала "Крымскую платформу". Об этом он сказал в ходе своего выступления в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Украинский лидер подчеркнул, что на саммите не было ни одного представителя организации.

То, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации, - это какие-то новые, никем не одобренные принципы. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства пригласил все страны, которые являются членами Организации объединенных присоединиться к саммиту. Кроме того, Зеленский также отметил, что "Крымская платформа" всегда будет открыта для представителей из России.

Напомним, 23 августа в Киеве прошел саммит "Крымская платформа". Президент Украины Владимир Зеленский считает этот формат "серьезной площадкой" для решения ряда проблем на территории Крыма, включая возвращение полуострова Крым в состав государства. Основателями саммита стали 44 страны и организации, включая Европейскую комиссию, НАТО, Совет Европы и ГУАМ. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что считает данное мероприятие "шабашем".

Ранее Зеленский приписал мюнхенской речи цитату Путина от 2015 года.

Фото: president.gov.ua