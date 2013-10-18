Глава Украины привел в пример слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский приписал мюнхенской речи цитату его российского коллеги Владимира Путина от 2015 года. Это произошло в ходе выступления украинского лидера в рамках Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций, обратило внимание агентство "РИА Новости".

Зеленский привел в пример слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН.

Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский лидер отметил, что государственный суверенитет является свободой слова и выбора судьбы для каждого человека, народа и страны. К сказанному он добавил, эти слова произнесены "президентом Путиным ранее в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году", однако ошибся.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о желании взять имя в честь бога северного ветра – Борея. По словам политика, таким образом он может поддержать возобновляемые источники энергии.

Фото: president.gov.ua