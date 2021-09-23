По словам премьер-министра, таким образом он может поддержать возобновляемые источники энергии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о желании взять имя в честь бога северного ветра – Борея. В такой шутливой форме он выступил на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций.

По словам политика, таким образом он может поддержать возобновляемые источники энергии. Сама же речь Джонсона была посвящена проблемам экологии и борьбе с изменениями климата. Он подчеркнул, что Великобритания вложила много средств и сил в строительство "огромных лесов" из ветряных турбин в Северном море между Британией и Голландией.

Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Он отметил, что живущим сейчас людям не удастся скрыться от критики будущих поколений за ухудшение экологии Земли и проблемы с климатом.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден перепутал США и ООН в своей речи во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций. Американский глава допустил ошибку, когда говорил о мировом лидерстве государства в отношении соблюдения принципов демократии.

Видео: YouTube / Guardian News