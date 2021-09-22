Байден перепутал США и ООН в своей речи на Генассамблее

Президент допустил ошибку, когда говорил о мировом лидерстве США в отношении соблюдения принципов демократии.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден перепутал США и ООН в своей речи во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций. На это обратил внимание телевизионный канал Sky News. Отметим, что это было первое выступление Байдена на Генассамблее

Американский глава допустил ошибку, когда говорил о мировом лидерстве Соединенных Штатов в отношении соблюдения принципов демократии.

США будут защищать демократические ценности, свободу и равенство. Я верю в универсальные права всех людей, это заложено в ДНК нашей нации, и что самое важное, это присуще данной организации – Соединенным Штатам. Джо Байден, президент США

Так, он перепутал слова states (United States of America – США) и nations (United Nations – ООН)

Ранее Джо Байден отказался отвечать на вопросы журналистов про Афганистан, ушел с мероприятия и заблудился в конференц-зале. После вопроса журналиста президент хлопнул рукой по столу и покинул трибуну. Однако глава государства вскоре понял, что идет в неправильном направлении, после чего развернулся и отправился в противоположную сторону.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций