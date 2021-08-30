Байден отказался говорить с журналистами про Афганистан

Он ушел с трибуны и вскоре понял, что идет в неправильном направлении.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отказался отвечать на вопросы журналистов про Афганистан, ушел с мероприятия и заблудился в конференц-зале.

В завершении своего выступления в Федеральном агентстве по управлению в ЧС, американский лидер сначала согласился ответить на вопросы представителей средств массовой информации, однако, услышав тезис про Афганистан, сразу изменил свое решение.

Я не буду сейчас говорить про Афганистан. Джо Байден, президент США

После этого он хлопнул рукой по столу и покинул трибуну. Однако глава государства вскоре понял, что идет в неправильном направлении, после чего развернулся и отправился в противоположную сторону.

Ранее в интернете появилось видео на котором показано, что Байден уснул в ходе разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Предшественник американского президента Дональд Трамп ранее в ходе гонки за кресло главы Соединенных Штатов дал Байдену прозвище Sleepy Joe ("Сонный Джо") из-за того, что тот иногда в выступлениях теряет мысль и выглядит в такие моменты спящим.

Видео: YouTube / Washington Post