Дмитрий Разумков сообщил о том, что глава Украины изменил свои слова о "границах 1991 года".

Вооруженные силы Украины не способны на наступление, поскольку не могут даже удержать собственную территорию, а киевские власти в это время занимаются лишь пиаром самих себя. Соответствующее заявление сделал бывший спикер Верховной рады, местный депутат Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала Politeka Online. Иностранный эксперт добавил, что страна не может вернуться на государственные границы 1991 года и тем более нельзя это сделать военным путем. Она заметил, что нравится или нет такая ситуация населению, но речь и дет об объективной реальности.

Вы удержать территорию не можете. Вы собрались наступать. Это как? Какими силами?... Они (киевские власти - ред.) живут в снятии роликов и промо-акций, ничего более. Дмитрий Разумков, украинский депутат

По словам украинского парламентария, даже сам лидер киевского режима Владимир Зеленский кардинально изменил риторику по этому территориальному вопросу несмотря на то, что во всех своих мирных планах он ранее ставил во главу угла вопрос границ 1991 года.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online