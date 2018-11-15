Экс-депутат Рады: визит Зеленского в Турцию не имел никакого смысла

Дмитрий Разумков раскритиковал полет лидера киевского режима в Анкару.

Поездка украинской делегации на территорию Турцию на переговоры с российской стороной неэффективна, в частности, официальный визит лидера киевского режима Владимира Зеленского не несет под собой никакой смысловой нагрузки с точки зрения мирного урегулирования кризисной ситуации. Соответствующее заявление сделал бывший спикер Верховной рады, местный депутат Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала Politeka Online.

Зачем приехал туда Зеленский не совсем понимаю, там еще не настолько тепло, чтобы отдыхать, а гонять борт туда ради того, чтобы выступить перед СМИ – не очень эффективно. Мы не до конца понимаем, будут ли вообще переговоры или украинская делегация вернется домой, от них отказавшись… Дмитрий Разумков, украинский депутат

Напомним, что в четверг, 15 мая, Владимир Зеленский прибыл в Анкару. Там у иностранного политика был запланирован прием у главы Турции Реджипа Тайипа Эрдогана. Позже глава государства заявил, что на переговоры с РФ в Стамбул направлена украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

Зеленский сосредоточился только на борьбе с конкурентами, заявили в Раде.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online