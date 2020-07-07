В результате атаки ВСУ на Таганрог погибла женщина, пострадал мужчина

Юрий Слюсарь сообщил о последствиях налета ВСУ на регион в ночь на 29 июля.

На территории российского города Таганрог несколько коммерческих предприятий получили повреждения в результате массированной воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделала местная глава Светлана Камбулова через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс". Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что из-за падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом скончалась женщина.

Идет эвакуация жителей дома. Развернут пункт временного размещения. Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области

Губернатор региона выразил соболезнования родным и близким погибшей. Также известно, что пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. Сообщается о том, что повреждения получили один многоквартирный дома и несколько частных зданий. Спасатели оперативно эвакуировали из многоквартирного объекта население. Сейчас на местах падения обломков дронов работают экстренные службы. Специальная комиссия позже утром проведет обход домов и оценит причиненный материальный ущерб. Семье погибшей жительницы и остальным пострадавшим местные власти окажут необходимую помощь.

Число жертв атаки БПЛА в Ростове выросло до пяти человек.

Фото: Telegram / Юрий Слюсарь