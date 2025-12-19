Оркестр Ленинградской областной филармонии выступит в Китае

Музыкальная программа концерта под названием "Четыре стихии" состоит из произведений классической музыки русских и европейских композиторов, известных мелодий советской киноиндустрии и современных интерпретаций.

В преддверии китайского Нового года симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии проведет серию выступлений в Пекине. Музыкальная программа концерта под названием "Четыре стихии" состоит из произведений классической музыки русских и европейских композиторов, известных мелодий советской киноиндустрии и современных интерпретаций. Каждое выступление начнется традиционным фрагментом из симфонической сюиты "Шехеразада" композитора Николая Римского-Корсакова, сообщает "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

В гастрольной поездке участвуют приглашенные солисты Мариянского театра — сопрано Ольга Пудова и тенор Яков Стрижак, а дирижирует коллектив художественный руководитель оркестра Михаил Голиков.

По словам маэстро, выступления в канун Нового года — это важная миссия, позволяющая продолжить многолетний диалог и снова встретить китайских слушателей в символичный для Китая праздник, в котором музыка играет значительную роль.

Фото: Правительство Ленобласти

