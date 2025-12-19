Ленобласть расширила план благоустройства на 2026 год

Дополнительные инвестиции в размере 150 миллионов рублей из региональной казны направлены на реализацию данных проектов сверх федерального финансирования национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Александр Дрозденко объявил в своем Telegram-канале, что власти Ленинградской области существенно расширили программу благоустройства на 2026 год, включив в нее шесть важных социальных зон отдыха.

Среди вновь заявленных проектов значатся сквер у памятников князьям Рюрику и Олегу в Старой Ладоге, общественное пространство возле Дворца культуры в Тихвине, прогулочная территория близ храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Коваши, ландшафтный парк "Декоративный сад" в поселке Важины, пешеходные зоны в городах Дубровка и Виллози.

Дополнительные инвестиции в размере 150 миллионов рублей из региональной казны направлены на реализацию данных проектов сверх федерального финансирования национального проекта "Инфраструктура для жизни". Всего в 2026 году предусмотрено обновление 169 площадок, избранных жителями путем общественного голосования, включая 64 придомовых пространства. Объем средств, предусмотренных программой, составляет рекордные 2,6 миллиарда рублей.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко