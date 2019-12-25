Милонов увидел одну причину в нападениях в школах Подмосковья и Петербурга

Депутат назвал связь между нападениями в школах Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что нападения с ножом в школах Подмосковья и Санкт-Петербурга могут быть связанными. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что оба инцидента, вероятно, имеют общую причину, связанной с неустойчивым психическим состоянием подростков. Милонов также призвал усилить диагностику психического здоровья детей.

Он отметил необходимость усиленной диагностики психического состояния детей, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Также было сообщено, что подросток, устроивший резню в Подмосковье, был сторонником деструктивного культа, и на его футболке была изображена символика, связанная с террористической организацией. В данный момент правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств происшествия.

Напомним, утром 15 декабря 15-летний девятиклассник нанес 29-летней учительнице по математике не менее трех ударов ножом. Потерпевшая и подросток госпитализированы в больницу.

Фото: Telegram-канал Виталия Милонова