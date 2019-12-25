Милонов в костюме Деда Мороза поздравил военнослужащих с наступающими праздниками

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поздравил свою противотанковую батарею с наступающими праздниками. Он надел костюм Деда Мороза и вручил военнослужащим подарки. Об этом политик сообщил в своем tg-канале.
Милонов сделал сюрпризы для противотанковой батареи ПТАБАТР 3-ей бригады. Он подарил бойцам сладости.
Даже суровым бойцам приятно внимание и добрые слова, а подарки напомнили о радости и уюте мирной жизни. То, ради чего мы тут.
Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ
Ранее на Piter.tv: до 17 января в петербургском Музее истории религии можно посетить выставку "Чудо Рождества".
Фото: Pxhere
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