Милонов в костюме Деда Мороза поздравил военнослужащих с наступающими праздниками

Депутат отметил, что даже суровым бойцам приятно услышать теплые слова и получить небольшие презенты.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поздравил свою противотанковую батарею с наступающими праздниками. Он надел костюм Деда Мороза и вручил военнослужащим подарки. Об этом политик сообщил в своем tg-канале.

Милонов сделал сюрпризы для противотанковой батареи ПТАБАТР 3-ей бригады. Он подарил бойцам сладости.

Даже суровым бойцам приятно внимание и добрые слова, а подарки напомнили о радости и уюте мирной жизни. То, ради чего мы тут. Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ

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