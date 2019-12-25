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Милонов в костюме Деда Мороза поздравил военнослужащих с наступающими праздниками
Сегодня, 17:49
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Милонов в костюме Деда Мороза поздравил военнослужащих с наступающими праздниками

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Депутат отметил, что даже суровым бойцам приятно услышать теплые слова и получить небольшие презенты.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поздравил свою противотанковую батарею с наступающими праздниками. Он надел костюм Деда Мороза и вручил военнослужащим подарки. Об этом политик сообщил в своем tg-канале.

Милонов сделал сюрпризы для противотанковой батареи ПТАБАТР 3-ей бригады. Он подарил бойцам сладости. 

Даже суровым бойцам приятно внимание и добрые слова, а подарки напомнили о радости и уюте мирной жизни. То, ради чего мы тут.

Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ

Ранее на Piter.tv: до 17 января в петербургском Музее истории религии можно посетить выставку "Чудо Рождества".

Фото: Pxhere

Теги: милонов, новый год, поздравление с новым годом, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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