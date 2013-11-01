До 17 января в петербургском Музее истории религии можно посетить выставку "Чудо Рождества"

Горожане смогут увидеть живопись, литографии, поздравительные открытки и скульптуры главных героев событий, связанных с Рождеством.

Жителей Петербурга приглашают в Музей истории религии на выставку "Чудо Рождества". Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Санкт-Петербурга".

Горожане смогут увидеть живопись, литографии, поздравительные открытки и скульптуры главных героев событий, связанных с Рождеством.

В Музее истории религии появились новые экспонаты. Так, здесь можно увидеть копию XVIII в. итальянской фрески "Благовещение" XIII века; итальянское полотно "Святое семейство" XVI века; копию "Поклонения Мадонны" мастера А. Аллегри (1489–1534); репродукцию с гравюры Л. Рихтера (1803–1884).

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Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга