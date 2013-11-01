  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
До 17 января в петербургском Музее истории религии можно посетить выставку "Чудо Рождества"
Сегодня, 12:07
219
mapero Добавить в Яндекс.Новости

До 17 января в петербургском Музее истории религии можно посетить выставку "Чудо Рождества"

0 0

Горожане смогут увидеть живопись, литографии, поздравительные открытки и скульптуры главных героев событий, связанных с Рождеством.

Жителей Петербурга приглашают в Музей истории религии на выставку "Чудо Рождества". Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Санкт-Петербурга".

Горожане смогут увидеть живопись, литографии, поздравительные открытки и скульптуры главных героев событий, связанных с Рождеством.

В Музее истории религии появились новые экспонаты. Так, здесь можно увидеть копию XVIII в. итальянской фрески "Благовещение" XIII века; итальянское полотно "Святое семейство" XVI века; копию "Поклонения Мадонны" мастера А. Аллегри (1489–1534); репродукцию с гравюры Л. Рихтера (1803–1884). 

Ранее на Piter.tv: в Кронштадте начались праздничные гуляния.

Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: музей, музей истории религии, уда сходить в петербурге, чудо рождества
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии