Милонов предложил включить в школьную программу главные книги религиозных течений

По мнению депутата Госдумы, знание основ религий способствует духовному развитию детей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову включить в школьную программу изучение главных произведений религиозных течений. В этот список вошли Библия, Коран, Талмуд, Трипитака. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Токсичные идеологии гендерного разнообразия, сексуальной распущенности и отказа от христианского наследия не находят поддержки в нашей стране… Знание основ традиционных религий будет способствовать культурному и духовному развитию школьников, а также являться профилактикой распространения экстремистских течений среди подрастающего поколения. Виталий Милонов, депутат Госдумы

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