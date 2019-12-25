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Порядка 50 классов в школах Петербурга перешли на дистант
Сегодня, 20:30
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Порядка 50 классов в школах Петербурга перешли на дистант

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В конце ноября в Петербурге на карантин был закрыт 21 класс.

На сегодняшний день в Петербурге на дистанционном обучении находятся 49 классов городских школ. Их перевели на удаленку из-за подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом. 

Как пишет 78.ru со ссылкой на комитет по образованию, школы самостоятельно принимают решение о переводе класса на дистант или его закрытии, если на занятия не ходит 20% детей. В конце ноября в Петербурге на карантин был закрыт 21 класс.

Напомним, что заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей в Петербурге выросла на треть за неделю. Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей от 7 до 14 лет прибавила +32,4%, составив 9429 случаев. Эксперты отмечают, что последние 2 года основное место среди респираторных инфекций занимал COVID-19, но теперь его позиции сместил грипп, причём чаще всего – свиной. Этот процесс объясняют тем, что после периода доминирования коронавируса у многих детей слабо вырабатывается иммунный ответ на другие заболевания.

Фото: Piter.tv

Теги: грипп, дистант, ковид, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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