Экс-глава МВД Латвии Гулбис: ЕС и НАТО дали России понять, что готовы забрать Калининград

Марис Гулбис считает слишком мягкой политику западных лидеров.

Бывший руководитель МВД Латвии Марис Гулбис считает, что Евросоюз и НАТО дали России понять, что готовы забрать Калининград. Соответствующее заявление прибалтийский эксперт сделал в эфире местного телеканала TV24, отвечая на вопрос относительно ограничения транзита через данный российский регион. Данное постановление ЕС Марис Гулбис назвал лишь первым шагом по отсечению Калининградской области и бывшей столицы Восточной Пруссии от Москвы.

Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал - если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг. Марис Гулбис, экс-глава МВД Латвии

Марис Гулбис добавил, что западные лидеры в настоящее время ведут слишком мягкую политику по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. эксперт уверен в том, что американский президент Джо Байден должен был бы из-за начала специальной военной операции на Украине обратиться к российскому президенту с заявлением: "Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград".

Глава МВД заявил, что в Латвии устали от украинских беженцев.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт