Кристапс Эклонс рассказал, что бизнес и люди исчерпали ресурсы по приему беженцев из Украины.

Глава МВД заявил, что в Латвии устали от украинских беженцев. Соответствующее заявление сделал в эфире местного телеканала LTV министр внутренних дел Кристапс Эклонс. Он пояснил, что муниципальные власти подают сигналы о проблемах с размещением украинских беженцев, так как конфликт в регионе продолжается уже четыре месяца. Чиновник добавил, что ситуация сказывается на обществе в целом: на бизнес, обычных граждан, которые согласились принять у себя этих беженцев.

Теперь понятно, что он потребует более долгого времени, и все устают, это по-человечески понятно...Даже при сохранении существующего финансирования есть предприниматели, которые говорят: "Нет, мы прекратим". Кристапс Эклонс, глава МВД Латвии

Чиновник добавил, что на сегодняшний день в Латвию прибыло от 32 до 33 тысяч украинских беженцев. Из них порядка 12 тысяч человек размещены в государственном или муниципальном жилье, а остальные смогли найти себе жилье самостоятельно.

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Фото и видео: YouTube / LTV Ziņu dienests