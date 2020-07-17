Моравецкий призвал страны ЕС и НАТО конфисковать все активы России

Премьер Польши считает, что заморозки активов РФ недостаточно.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал страны Евросоюза и НАТО конфисковать все замороженные российские активы, а также активы тех стран, которые поддерживают Москву в противостоянии с киевским режимом. Чиновник предложил направить эти денежные средства на восстановление Украины. Соответствующее заявление глава правительства сделал перед журналистами на пресс-конференции в Гааге, созванной по завершению закрытой встречи лидеров нескольких государств Североатлантического альянса.

Заморозка активов - это недостаточно, мы должны конфисковать их, чтобы наполнить фонды, которые нам потребуются, чтобы восстановить Украину и вернуть туда порядок. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

По мнению Варшавы, Россия является варварской страной, которая "проводит геноцид". Встреча в Гааге состоялась при участии генерального секретаря НАТО Йенса СТолтенберга, лидеров правительств Бельгии, Нидерландов, Дании, Польши, Румынии, Португалии и Латвии.

Моравецкий: ЕС помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera

