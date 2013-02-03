Моравецкий: ЕС помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины

Евросоюз финансово помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая во время посещения пригородов Киева. Иностранный чиновник посетил с рабочим визитом поселок Бородянка.
Мы получаем для этой цели средства от ЕС, чтобы увеличить пропускную способность и улучшить инфраструктуру, которая позволит экспортировать товары на Ближний Восток, в Африку.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши
Эксперт отметил, что во время проведения заседания Европейского совета 30 и 31 мая, вопрос продовольственной безопасности стал темой под вторым номером после общего кризиса на Украине. Моравецкий подчеркнул, что около 50 миллионов тонн зерна ежегодно поставляется Украиной. Сельскохозяйственная продукция направляется в регион Северной Африки, Ближнего Востока и другие страны.
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Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera
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