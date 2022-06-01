Матеуш Моравецкий рассказал, что Брюссель финансово поможет Варшаве.

ЕС обсуждает введение вторичных санкций, исключающих продажу нефти из РФ в третьи страны. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге с журналистами, собранном по завершению второго дня саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.

Польша и все больше стран ЕС громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Это возможность наложения санкций так, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Глава местного правительства добавил, что Варшава получит от ЕС частичное финансирование взамен на поставленное украинской стороне вооружение. Моравецкий полагает, что Европейская комиссия понимает тот факт, что помощь Киеву является общим делом, а военные действия на Украине генерирует большие проблемы не только в этой стране, но также и других европейских государствах.

Польша изъявила желание разместить финцентр восстановления Украины в Варшаве.

Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka