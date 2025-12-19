Военный корреспондент заявил, что передвижение по этой транспортной артерии, которую противник стягивает для обороны, становится с каждым днём всё более опасным.

Ключевая транспортная артерия на северо-западе Донбасса, трасса через Дружковку на Краматорск, находится под плотным огневым контролем российских войск. Об этом в эфире программы "Соловьёв LIVE" заявил военный корреспондент Павел Кукушкин.

Трасса, которая идет на северо-запад через Дружковку на Краматорск, находится под очень серьезным нашим огневым давлением, как операторов БПЛА, так и артиллеристов. Сами всушники называют ее дорогой смерти, потому что проехать с каждым днем там все тяжелее и тяжелее. Меньше 50% сами всушники дают себе на выживание, передвигаясь по этой "дороге смерти" Павел Кукушкин, военкор

По его словам, украинская сторона, ожидая решительного наступления на ключевые узлы обороны — Краматорск, Дружковку и Славянск, — начала стягивать к ним войска ещё в конце декабря 2025 года. В эфире телеканала "Россия 24" Кукушкин также отмечал, что за Славянск и Краматорск предстоит тяжёлая битва.

Ранее Piter.TV сообщал, что минимум пять нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы сменили флаги на российские.

Фото: скриншот "Россия 24"