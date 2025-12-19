Минимум пять нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы сменили флаги на российские

Один из танкеров, как сообщается, уже подвергается преследованию в Атлантике.

Не менее пяти нефтяных танкеров, находившихся у побережья Венесуэлы, сменили свои флаги на российские в попытке избежать захвата военно-морскими силами США. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные спутникового мониторинга.

По информации издания, причиной стали активные действия ВМС США, установивших морскую блокаду Венесуэлы и начавших преследование судов так называемого "теневого флота", которые пытаются перевозить венесуэльскую нефть в обход американских санкций.

Первым, как пишет газета, флаг и название сменил танкер Bella 1, теперь он называется "Маринера" (Marinera). Вслед за ним аналогичные меры предпринял танкер Hyperion. Ещё три судна также изменили названия и подняли российские флаги. При этом одно из них, несмотря на блокаду, сумело покинуть венесуэльские воды.

Ранее Piter.TV сообщал, что МИД РФ отслеживает преследование американцами и НАТО российского танкера "Маринера".

