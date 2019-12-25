Дерево упало на палатку туристов в Свердловской области, одна женщина погибла

В ГУ МЧС сообщили об отсутствии регистрации туристической группы.

Дерево упало на туристическую палатку на стоянке "Омутной камень". Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления экстренного ведомства страны. В ГУ МЧС заметили, что трагедия зафиксирована на берегу реки Чусовая, расположенного в Свердловской области. Известно о гибели одной из отдыхающих Она погибла на месте от полученных травм. Еще одна женщина была госпитализирована в местную больницу с переломом голени.

В единую дежурно‑диспетчерскую службу поступило сообщение о падении дерева на палатку туристов на туристической стоянке "Омутной камень" на берегу реки Чусовая в МО Нижний Тагил. Пострадавших обнаружено двое - одна женщина погибла, еще одна женщина с переломом голени доставлена бригадой СМП в Демидовскую городскую больницу. пресс-служба ГУ МЧС России по региону

В ГУ МЧС пояснили общественности, пострадавшая туристическая группа не регистрировалась по маршруту. Ранее местные жители в социальных сетях сообщили о том, что сильный ураган уничтожил лагерь на камне Омутной на реке Чусовая. НА участке случился лесоповал и деревья упали на палатки отдыхающих. Авторы Telegram-канала BAZA уведомили читателей о том, что трагедия произошла во время коммерческого сплава. Участники стоянки заявили, что организаторы знали о сложной погодной ситуации из-за высокого уровня воды и неподготовленных стоянок, однако не стали отменять туристическую поездку.

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Фото: Telegram / BAZA