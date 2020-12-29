"Постарайтесь особо не наряжаться": Владислав Лисовец дал советы по выбору наряда 14 февраля

Эксперт моды призвал не делать надуманную укладку и сильный макияж.

Приближается День Святого Валентина – праздник, когда звучит больше всего признаний в любви, и делаются предложения руки и сердца. Подготовиться к романтическому свиданию с любимым необходимо с полной ответственностью. Уделите особое внимание вашему образу.

Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец советует при выборе наряда 14 февраля отдать предпочтение чему-то женственному. При этом особо наряжаться не стоит. Чтобы не напугать молодого человека, лучше отказаться от надуманной укладки и сильного макияжа.

Будьте сдержаны. На самом деле для женщины важно быть в платье. Но если будет сильный мороз, в платье может быть очень прохладно. Поэтому какие-то сапоги на каблуке обязательно, пиджак, обязательно рюшки, что-то обязательно женственное. Розовый цвет очень красиво смотрится. Ни в коем случае не делайте надуманную укладку и сильный макияж. То есть не делайте из этого дня особое яркое событие, вы должны быть красивой каждый день. В этот день нужно быть чуть-чуть более ухоженной, чем обычно. Владислав Лисовец

Не надо бояться черного цвета. По словам эксперта моды, он всегда выглядит красиво. Кроме того, можно выбрать наряд с блестящими или прозрачными тканями. Образ дополнит легкий аромат духов, "вкусные губы" и длинные серьги.

Блестящие ткани могут присутствовать, но тоже не много, чтобы не перегружать образ. Впереди романтический ужин, вы должны быть расслаблены. Полупрозрачные ткани, допустим, зона декольте, как носили наши тети. Знаете, эти полупрозрачные водолазки имеют место быть, а сверху какой-то пиджак. Чуть-чуть сексуальности тоже будет красиво. Старайтесь в этот день быть женственной, мягкой. Может быть, именно этот образ сподвигнет вашего молодого человека сделать вам предложение. В общем, используйте все женственное. Владислав Лисовец

Если ваш возлюбленный – модник, можно надеть на себя кожаные вещи. "Кожаная юбка трапеция, блузка с рюшками, какие-то железные украшения (цепи или браслеты) будут вполне прекрасно выглядеть", - заключил эксперт.

Видео: Piter.TV