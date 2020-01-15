Петербургские депутаты хотят запретить горожанам вырывать черемшу с корнями

Сбор черемши под угрозой.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили запретить вырывать дикорастущие растения, включая черемшу, с корнями. Законопроект направлен на сохранение популяции многолетних луковичных трав.

Инициатива предусматривает запрет на вырывание растений с корнями, заготовку и повреждение луковиц, а также листьев и корневищ папоротников. Авторами законопроекта выступили депутаты Андрей Алескеров, Михаил Амосов, Любовь Менделеева и Марина Шишкина.

По мнению парламентариев, массовый сбор растений горожанами для пересадки на частные участки угрожает их популяции. Изменения планируют внести в статью 6 закона Санкт-Петербурга об охране зеленых насаждений.

Законопроект опубликован на сайте городского парламента для общественного обсуждения. В случае принятия инициативы нарушителям могут грозить штрафы.

Фото: freepik