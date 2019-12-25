Петербургские депутаты продлили меры поддержки семей в трудной ситуации до 2028 года

В нынешней версии Социального кодекса Санкт-Петербурга предусмотрено, что нуждающиеся семьи имеют право получать финансовую помощь из городского бюджета.

Законодательное собрание Петербурга 11 июня приняло в первом чтении предложение о пролонгации программы государственной поддержки для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, до окончания 2028 года. Действующий норматив ограничивал сроки предоставления льготы 31 декабря 2025 года.

В нынешней версии Социального кодекса Санкт-Петербурга предусмотрено, что нуждающиеся семьи имеют право получать финансовую помощь из городского бюджета. Размер выплаты ограничен двумя величинами прожиточного минимума, установленного в Петербурге на момент подачи заявления. Стоит напомнить, что на текущий момент минимальная сумма прожиточного минимума в городе равна 19,3 тыс. рублей.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Единая Россия": Игорь Высоцкий, Валерий Гарнец, Павел Крупник, Марина Макарова, Александр Ржаненков и Денис Четырбок. Из материалов сопроводительной записки, приложенной к документу, следует, что реализация предложенной поправки обойдется бюджету в 23 миллиона рублей.

Ранее петербургские депутаты приняли законопроект о штрафах за склонение к аборту во втором чтении.

Фото: Законодательное собрание Петербурга