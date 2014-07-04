Петербургские депутаты приняли законопроект о штрафах за склонение к аборту во втором чтении

Авторы инициативы предлагают наказывать нарушителей крупными денежными взысканиями: гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 20 тысяч рублей, юридическим лицам — от 30 до 50 тысяч рублей.

Парламентарии Законодательного собрания Санкт-Петербурга 4 июня одобрили во втором чтении инициативу, устанавливающую административную ответственность за принуждение женщин к искусственному прерыванию беременности. Законопроект прошёл второе чтение с принятием единственной технической поправки, сообщает корреспондент портала ЗАКС.Ру.

Авторы инициативы предлагают наказывать нарушителей крупными денежными взысканиями: гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 20 тысяч рублей, юридическим лицам — от 30 до 50 тысяч рублей. Нарушителями считаются лица, использующие методы убеждения, обещания выгод, обман или другие способы давления, направленные на принудительный отказ женщины от вынашивания ребёнка.

Проект закона был инициирован группой депутатов от "Единой России": Константином Чебыкиным, Антоном Соловьёвым и Всеволодом Беликовым. Ещё раньше лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник подчёркивал особую актуальность нововведения ввиду сложной демографической ситуации в стране.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский депутат предложил установить наказание за сокрытие номеров при ДТП.

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