Петербургский депутат предложил установить наказание за сокрытие номеров при ДТП

Это должно влечь лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.

Депутат петербургского парламента предложил установить наказание за сокрытие номеров при ДТП. Официальное обращение начальнику ГУОБДД МВД России М. Ю. Черникову направил Алексей Цивилев.

Поводом стала резонансная авария, где водитель на Rolls-Royce с 41 неоплаченным штрафом, нарушив правила, сбил мотоциклиста и дважды переехал пострадавшего. Виновник хотел скрыть "блатные" номера своего авто, пока байкер находился в критическом состоянии.

Государственные регистрационные знаки автомобиля могут рассматриваться как вещественное доказательство при расследовании ДТП, так как позволяют установить принадлежность автомобиля конкретному владельцу, что особенно важно в случаях скрытия с места ДТП или попыток отрицания причастности к аварии. Автомобиль, участвовавший в ДТП, может быть признан вещественным доказательством, а его номера – частью такой идентификации. <…> Отсутствие четкого правового механизма, запрещающего такие действия, формирует у некоторых водителей представление о возможности избежать ответственности или затруднить установление их причастности к ДТП. Алексей Цивилев, депутат петербургского парламента

Предложено приравнять такие действия к оставлению места ДТП. Это должно влечь лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.

Фото: Piter.TV