Не бойтесь ярких оттенков: Стилист Марфа Петербургская рассказала о модных трендах предстоящего лета

Главным трендом лета 2019 года станут неоновые оттенки. Стилист Марфа Петербургская рассказала Piter.TV, как и с чем сочетать яркие вещи в предстоящем сезоне.

В верхней одежде мы возвращаемся к неоновым оттенкам. Как я и говорила, они будут яркие, они будут на пике, и очень далеко вас будет видно в таких оттенках. Нам дизайнеры в этот сезон представляют очень много подобных оттенков, много одежды подобного типа Марфа Петербургская, стилист

Даже если вы боитесь надевать такие яркие цвета, вы можете подобрать себе плащ более приглушенных тонов. Такая вещь точно не будет пылиться в шкафу, учитывая петербургскую погоду.

Такая плащевка не промокнет, в ней не продует. Такой силуэт как раз актуален в этом сезоне. Вы можете сочетать их с разными типами одежды. Можете на вечернее платье, можете с повседневным луком, можете пойти погулять куда-то, при этом надеть вот такую ветровку. Вроде бы кажется, что это все очень смело, но на самом деле как раз-таки подиум нам предлагает именно этот вариант Марфа Петербургская, стилист

Актуальными летом 2019 года останутся и пиджаки. Выбирая, не бойтесь примерить на себя яркие цвета и активные принты:

Полоска, клетка и цветы, как мы помним, они не уходят из сезона в сезон, немножко меняются и при этом к нам приходят в новый сезон Марфа Петербургская, стилист

Красоту и удобство, по версии Марфы, сочетают в себе брючные комбинезоны:

Не знаю, кто их больше любит я или мода, потому что это, мне кажется, это самый удобный предмет одежды, который может быть у девушки. Они мало того, что это брюки, в них можно и танцевать, и прыгать, и скакать, и бегать, и надевать его, как на вечер, так и на повседневную жизнь. Они смотрятся всегда элегантно. Всегда девушка будет подчеркнута, всегда будет выглядеть красиво, элегантно, высоко. А если мы еще встанем на каблук, то это будет просто потрясающе. Марфа Петербургская, стилист

Не выходят из моды и вещи бельевого типа. По словам Марфы, такие топы и платья будут пользоваться популярностью еще несколько сезонов. Залог успешного образа – правильный выбор цветов.

Что касается обуви, то лето обещает быть не только ярким, но и удобным. Главный тренд предстоящего сезона – спортивные сандалии.

Никто не думал, что они войдут в топ, но при этом они, преодолев все свои препятствия, вышли-таки на пик моды, и этим летом они будут актуальны. Но самое главное, что они удобные. Мода как раз-таки выбирает удобство, что для нас, для обывателей, очень хорошо. Мы не сотрем ноги в кровь, забудем, что такое мозоли, что такое вспотевшие ножки. Мы будем наслаждаться именно сандалиями, которые на плоской, практически, подошве. Выбираем чуть-чуть совсем с небольшим каблучком, для того чтобы не деформировать стопу Марфа Петербургская, стилист

Напоследок Марфа напомнила модным петербуржцам, про цвет года. Институт Пантон, исследующий цвет, признал цветом года – коралловый

Все оттенки кораллового, начиная от розового, до коралловых оттенков прямо таких насыщенных. Так что будьте яркими, будьте модными и будьте счастливыми Марфа Петербургская, стилист

Видео, фото: Piter.TV