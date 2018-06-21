Стилист: в этом сезоне можете украсить себя полностью с ног до головы

Залог успешного образа летом 2019 года – это аксессуары. Правильно подобранные украшения смогут не только дополнить ваш лук, но и обыграть, например, даже самое скучное платье. Такие советы для петербургских модников дает стилист и блогер Марфа Петербургская.

Как мы знаем, лето, это в основном конечно аксессуары. На них, конечно же, нужно ставить один из самых жирных пунктов, которые могут спасти ваш образ. Даже если у вас очень скучное платье, очки, платок, пояс, шляпа, сумка могут спасти образ и полностью его поменять или преобразить. Поэтому, на лето, чем больше аксессуаров, тем лучше Марфа Петербургская, стилист

В предстоящем сезоне в моде будут крупные украшения. Ими можно украсить не только уши и запястье, но и шею:

В этом сезоне летом у нас будут крупные украшения, как и в прошлом году. Если мы видели, что в прошлом году у нас были крупные украшения только в ушах, то в этом сезоне мы украшаем ими не только уши, но и шею, также запястье руки, можно руки и т.д. Здесь как раз в Max&Co представлены очень актуальные украшения в виде морского узла украшенные камнями. Это как раз-так пик сезона, пик на лето. Можете носить его, как с летним платьем, как у меня, например, с деловым костюмом Марфа Петербургская, стилист

Обратите внимание и на пояса, советует Марфа. Они также могут быть ярких цветов и украшены камнями:

Также мы можем украшать себя поясами. Пояса могут тоже быть как крупные, так и мелкие. Могут быть на вот такой кулиске, могут быть из кожи, могут быть из бахромы, могут быть из платка и т.д. Все, что касается вашей фантазии, все, что вы можете придумать, в этом сезоне будет как раз-таки актуально. Можете себя украшать полностью с ног до головы Марфа Петербургская, стилист

Видео: Piter.TV