В Петербурге стилист поделилась рекомендациями по разнообразию зимнего гардероба

Более трендовая вещь – пушистая юбка в комплекте с кардиганом или со свитером.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" стилист Яра Колесникова рассказала, как можно разнообразить зимний гардероб.

Во-первых, рекомендуется добавить вязаное трикотажное платье. Для создания расслабленного образа советуют приобрести платье-свитер прямого кроя. Они будут хорошо сочетаться с уггами или обувью на каблуках.

Более трендовая вещь – пушистая юбка в комплекте с кардиганом или со свитером.

Трикотажное платье также может быть очень женственным. Есть варианты с приталенным кроем, здесь акцентные пуговицы, рюши, расклешенная юбка снизу. В таких платьях надеваем каблук, и уже можно отправиться на свидание, можно пойти в театр. Яра Колесникова, стилист

Под такие платья рекомендуют надевать колготки 100-120 ден, за счет этого холодно не станет.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)