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В Петербурге стилист поделилась рекомендациями по разнообразию зимнего гардероба
Сегодня, 16:55
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В Петербурге стилист поделилась рекомендациями по разнообразию зимнего гардероба

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Более трендовая вещь – пушистая юбка в комплекте с кардиганом или со свитером.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" стилист Яра Колесникова рассказала, как можно разнообразить зимний гардероб. 

Во-первых, рекомендуется добавить вязаное трикотажное платье. Для создания расслабленного образа советуют приобрести платье-свитер прямого кроя. Они будут хорошо сочетаться с уггами или обувью на каблуках. 

Более трендовая вещь – пушистая юбка в комплекте с кардиганом или со свитером. 

Трикотажное платье также может быть очень женственным. Есть варианты с приталенным кроем, здесь акцентные пуговицы, рюши, расклешенная юбка снизу. В таких платьях надеваем каблук, и уже можно отправиться на свидание, можно пойти в театр. 

Яра Колесникова, стилист 

Под такие платья рекомендуют надевать колготки 100-120 ден, за счет этого холодно не станет. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: гардероб, стилист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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