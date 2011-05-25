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Более трёхсот предметов гардероба Петра Великого покажут в Эрмитаже
Сегодня, 20:28
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Более трёхсот предметов гардероба Петра Великого покажут в Эрмитаже

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В музее отмечают, что это собрание считается лучшим в мире на тему мужского костюма конца XVII — первой четверти XVIII века.

В Эрмитаже с 9 декабря можно увидеть обновлённую экспозицию в Галерее костюма. Она посвящена предметам гардероба Петра Великого. 

Через пять лет после открытия её пространство впервые полностью займут предметы из коллекции "Гардероб Петра I". В музее отмечают, что это собрание считается лучшим в мире на тему мужского костюма конца XVII — первой четверти XVIII века.

Ранее две активистки облили кремом картину на выставке Бэнкси в Петербурге. По словам организатора, понимания, как восстанавливать картину, пока нет.

Фото: Piter.tv
 

Теги: выставка, гардероб, петр первый, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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