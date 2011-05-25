Более трёхсот предметов гардероба Петра Великого покажут в Эрмитаже

В музее отмечают, что это собрание считается лучшим в мире на тему мужского костюма конца XVII — первой четверти XVIII века.

В Эрмитаже с 9 декабря можно увидеть обновлённую экспозицию в Галерее костюма. Она посвящена предметам гардероба Петра Великого.

Через пять лет после открытия её пространство впервые полностью займут предметы из коллекции "Гардероб Петра I". В музее отмечают, что это собрание считается лучшим в мире на тему мужского костюма конца XVII — первой четверти XVIII века.

Ранее две активистки облили кремом картину на выставке Бэнкси в Петербурге. По словам организатора, понимания, как восстанавливать картину, пока нет.

Фото: Piter.tv

