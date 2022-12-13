Стилист рассказала, как выбрать солнцезащитные очки

Самое главное, чтобы очки не вредили здоровью, в них должен быть солнцезащитный фильтр.

При выборе солнцезащитных очков важно обратить внимание на ряд параметров. Их в эфире телеканала "Санкт-Петербург" перечислила стилист Мария Буйнецкая.

По словам стилиста, солнцезащитные очки не должны выходить за линии скул. При этом слишком узкие модели тоже подойдут не всем, так как они могут расширить лицо.

Обязательно должны быть видны брови, иначе очки будут смотреться странно. Мария Буйнецкая

При выборе модели также нужно помнить, что чем выше дужка очков, тем больше кажется нос. Подтянуть лицо помогут очки формы кошачий глаз. Форма авиаторы из-за своей каплевидности может, наоборот, опустить лицо.

А самое главное, чтобы очки не вредили здоровью, в них должен быть солнцезащитный фильтр. Обычно это 400 UV.

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