Стилист Марфа Петербургская рассказала о макротрендах лета

Чтобы быть стильным этим летом, достаточно выглядеть ярко и не забывать про аксессуары. Многие тренды этого лета уже хорошо знакомы модникам, так как не теряют актуальности уже несколько сезонов.

Буйство красок, макраме, бахрома, клетка и полоска – летом 2019 года быть в тренде как никогда легко. Стилист и блогер Марфа Петербургская рассказала Piter.TV об основных модных тенденциях сезона.

В трендах лета существует очень много цветовых пятен. Чем ярче ты будешь выглядеть летом, тем, конечно, будет настроение лучше и ярче, и твой образ запомнится многим. Что же мы все-таки будем носить летом 19-го года? Самый распространенный, наверное, тренд еще с прошлого года и с прошлых сезонов - это у нас буйство красок и цветов, разные полоски, клетки. Это мы все миксуем. Когда экспериментировать, как не летом, потому что зима и осень подразумевает больше наслоенности, много одежды. Летом мы все-таки раздеваемся и миксуем то, что у нас есть. Марфа Петербургская, стилист

Чтобы быть в тренде этим летом вовсе не обязательно срочно бежать в магазин и полностью менять содержимое гардероба. Прежде чем соберетесь это сделать, присмотритесь, может быть что-то вам еще пригодиться и в предстоящем сезоне. Марфа Петербургская отмечает, что многие тренды сохранились еще с прошлых сезонов и не собираются уступать позиции.

В принципе в моде актуально практически все и вы можете даже не думать о трендах, которые будут. Есть акценты на трендах, которые макротренды. К примеру, бахрома или дикий запад. Мы все это видим еще с прошлого лета. В этом году, конечно же, этот тренд никуда не уйдет. Мы по-прежнему будем в бахроме, в казаках, в замшевых куртках ходить и красоваться. Марфа Петербургская, стилист

Большой популярностью летом будет пользоваться макраме. Этот тренд, по словам Марфы, также начинался с прошлого года, а в этом уже достигает своего пика:

Мы много увидим вязаных вещей. Крючком, ручная вязка или сетка будет в тренде этого лета. Самые беспроигрышные – это светлые цвета - бежевый и белый. Никогда они из моды не выйдут. Мы только играем на фактурах и крое. Марфа Петербургская, стилист

Видео: Piter.TV